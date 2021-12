Sospechoso a pusha porta di laundry y alarma a bay mesora on na Paradera

Diahuebs madruga a drenta informe di cu e alarma di un negoshi na Paradera a bay on, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu riba e sistema di camara a mira cu un sospechoso a mishi cu e porta di e laundry y esaki a bay mesora on. Na e momentonan ey tabata tin un sospechoso bayendo for di e sitio mesora polis a atende y ela admiti di a djies perde balans y a mishi cu e porta y alarma a bay on. Como cu no tabata tin ningun destruccion a laga e sospechoso bay despues di a tuma su personalia.