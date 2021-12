Piloten KLM, TUI en andere airlines brengen passagiers in gevaar

Volgens een verklaring vanuit de bond van piloten in America is de ware reden dat er zoveel vluchten gecanceld worden omdat de gevaccineerde piloten met het Covid vaccin een gevaar zijn voor de luchtvaart. In de reglementen en hun contracten staat dat het voor een piloot verboden is dat deze gaat vliegen als er een niet FTA goedgekeurde stof in hun lijf aanwezig is.

Niet één van de Covid vaccins zijn FTA goedgekeurd (FTA is approved and adheres to aviation safety requirements and regulators)!!

In de statement die op mijn wall te zien is, zijn er al vele piloten gestorven, hartaanval, verlamd en geen zicht meer hebben! De ware piloten met een verantwoordelijkheidsgevoel en zich houdend aan de internationale regels, zijn gestopt met te vliegen!

DE VACCINS ZIJN EEN GEVAAR VOOR PILOTEN (lees hier ook; de mensen op de wegen, werk en sporten).

En wat doen de Nederlandse piloten? Die brengen tienduizenden passagiers dagelijks in gevaar en dat zeker bij lange afstanden!

JH Baselmans

