MINISTER DI FINANSA Y CULTURA 100 DIA DI GOBERNACION – GABINETE WEVER CROES II

FINANSA

E tarea mas importante di Gobierno pa loke ta finansa publico den temponan di crisis, inseguridad mundial y hopi volatilidad financiero ta pa trece stabilidad interno, calma y mustra continuidad. Stabilidad den finansa publico ta fundeshi pa inversion, comercio y crecemento economico. Si finansas publico tambalea ta henter economia lo sinti e impacto.

Den prome 100 dia di Gabinete Wever-Croes II, Gobierno a sa di cumpli rotundamente cu tur su debernan financiero, inclusivo cu tur su inversionistanan local y di afo, pa asina Aruba por garantisa un ‘bon’ standing. Gobierno a cumpli tambe cu pago na comercio y a sigura e pago di prestamo na studiantenan. Salario di e empleado publico tambe a sigui pasa tur luna na tempo. Apesar di tanto presion cu tin riba finansa publico ningun momento Gobierno a faya di cumpli cu su pagonan.

Gobierno a sigui traha na un forma constructivo pa cumpli cu e condicionnan di Hulanda pa yega na e prestamonan necesario pa asina economia di Aruba por a sigui draai y pa e sistema di seguridad social di AZV y SVB por a keda intacto durante e periodo di pandemia cu nos Pais ta pasando aden. Apesar cu Gobierno no a ricibi sosten di likidez di Hulanda den e ultimo kwartaal di 2021, toch a percura pa cumpli cu e ultimo pago di e Sosten Financiero di 4000 florin pa kwartaal na 1092 compania chikito y mediano. A legalisa e Ley pa sosten na comercio den forma di Subsidio di Salario y a logra yuda 876 compania cumpli cu pago di salario na 7494 pa e suma di 7.8 miyon florin den oktober. Debi na falta di sosten di likidez di Hulanda, Gobierno no por a sigui brinda e yudansa aki den lunanan di november y december manera presupuesta pa aña 2021. No obstante, Gobierno a logra brinda un total di 422.8 miyon florin na Subsidio di Salario y un total di 44.7 miyon florin na Sosten Financiero pa kwartaal den aña 2020 y 2021. Pues un total di 467.5 miyon florin a wordo duna na comercio pa por surpasa e crisis.

Pa cumpli cu e ‘Landspakket’ acorda entre Hulanda y Aruba, Gobierno a introduci un Garantia di Deposito pa sigura e stabilidad den nos sistema financiero y proteccion pa e consumidor. E Garantia di Deposito ta brinda e consumidor e confiansa cu na momento cu presenta un crisis financiero y cu institutonan financiero no por cumpli cu nan obligacion financiero, e consumidor por ta sigura di haya un parti di e fondonan cu nan a deposita na e instancia financiero.

Pa sigura e integridad di e sistema financiero di Aruba, Gobierno a prepara debidamente pa e evaluacion reciente haci door di Caribbean Financial Action Task Force, CFATF y awor ta warda riba e resultado final durante e reunion plenario cu lo tuma lugar na mei 2022.

Di biaha despues cu e Gobierno nobo a sinta a percura pa Presupuesto 2021 a keda aproba pa Parlamento. Conforme e ciclo presupuestario a presenta recientemente un Presupuesto Supletorio pa cera aña 2021 cu un deficit 140 miyon menos cu a ser premira. Presupuesto 2022 tambe a keda prepara y ta wardando riba su conseho di Raad van Advies pa asina por keda presenta na Parlamento den januari 2022.

Riba e tereno fiscal, Gobierno a percura pa sigui ofrece Alivio Fiscal den cual, entre otro, un total di 2766 compania chikito por a haci uso di e areglo special di KOR y no mester a paga of declara BBO, BAZV y BAVP tur luna den aña 2021. Den cuadro di Alivio Fiscal a prolonga e maneho sauvisa di tarifa di pago di dividendo y a amplia e maneho beneficioso di e regulacion di fondo di spaar y provision. A haci esaki pa crea un mihor clima di inversion y pa yuda e poder di compra cu a keda afecta pa e crisis di COVID19.

Cu e maneho financiero di Gabinete Wever-Croes II, Gobierno ta manda un señal fuerte na mundo henter cu e sistema financiero, monetario, economico di Aruba tin su resiliencia pa por maneha tur obstaculo.

CULTURA

Cultura tin un papel clave den e formacion di e hende, e desaroyo duradero di nos Pais y ta instrumental pa Aruba su economia, bida social, medio ambiente y bienestar general. Pa e diversificacion di Aruba su economia, cultura tin un rol esencial den e sector prometedor di e Industria Creativo. Consciente di e rol importante cu Departamento di Cultura DCA mester por desplega como catalisador di nos cultura, Gobierno di Aruba a laga expertonan haci un investigacion con pa ekipa DCA na e miho manera pa por formula y carga un maneho integral di cultura pa nos Pais. Cu sosten di un DCA bon ekipa pa brinda sosten na e sector cultural di nos Pais, nos ta traha un fundeshi fuerte pa crea un industria creativo exitiso na bienestar di Aruba.

Pa logra fomenta e conocemento y participacion necesario, tur esnan cu ta traha y ta activo riba e tereno cultural di Aruba, ta ricibi e tayer ‘Educa cu Cultura’ pa sera conoci cu e conceptonan y terminologia relaciona cu Cultura. Di e manera aki ta cuminsa ekipa e comunidad cultural di nos Pais pa den un futuro cercano crea un industria creativo pa nos Pais.

Pa clausura e 35 aniversario di Status Aparte di Aruba, Gobierno a organisa e Conferencia ’35 Aña Status Aparte, Aruba ta di nos tur.’ Un conferencia den cual por a aprecia e historia di e comienso, e lucha, e desaroyo y e miras pa futuro di Aruba como Pais autonomo den Reino Hulandes. E mensahe principal di e conferencia ta, ‘Aruba ta di nos tur y Aruba mester di nos tur pa por surpasa e retonan nos dilanti.’