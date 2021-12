Een wereld zonder banken

Dat Curaçao een test case is weten we al lang en zo ook nu zien we de financiële wereld geheel op zijn kop.-Banken sluiten filialen.-Dumpen op een vuile manier hun personeel.-De rentes verdwijnen en het gaat je geld kosten als je nog met een bank samenwerkt.Kortom het dumpen van klanten en personeel is begonnen.

Dat het soms op vuile manieren gaat, zien we bij de MCB die geen personeel meer duldt zonder de dodenspuit. Men wil blijkbaar voorgoed af zijn van hun trouwe personeel. Diezelfde dag werden de rentes zo laag gezet dat je je afvraagt of het een grap is. Eerder werden filialen al gesloten en mag je blij zijn als je via lange rijen in de zon nog naar deze bank binnen mag komen, behandeld als een criminele boef die zwaar geïnfecteerd is!

We zien dat het instituut “bank” aan het verdwijnen is maar dat het zo smerig en onmenselijk moet toegaan, zet wel vraagtekens. De crypto is booming en je ziet vele mensen hiernaar overstappen. Niet alleen wereldwijd maar ook lokaal. Het sparen en het grote geld gaat in edelmetalen zoals goud, zilver of platina! Maar de edelstenen onbewerkt zijn blijkbaar de veiligste aankopen want die blijven hun waarde houden en gaan als zoete broodjes over de toonbank.

Banken hebben geen toekomst meer en Canada (waar MCB mee gelieerd is want ze hebben geen eigen bank status) is aan het vertrekken.

En wat moeten wij doen als slaven?Onze prik halen, nummer krijgen en een puntensysteem opbouwen waar geld omgezet gaat worden in “Social Point System” (SPS). Daar krijg je je eten op en kan je je bestaan kopen. En wonderwel, wat zag men in de database waar Xirtam die alle gegevens binnen heeft gehaald… Uw medische en persoonsgegevens in de data gekoppeld aan een puntensysteem.

MCB weet het, de toekomst ligt in dat QR-datasysteem (Later noemende SPS), vandaar het afstoten van niet gevaccineerd personeel en later hun klanten!

Welkom in de nieuwe wereld.

JH Baselmans-Oracle

Share this: Twitter

Facebook