Boto carga cu droga a purba drenta Aruba den oranan di madruga y casi a logra pero mainta a haya e pakinan ta drief

Zaterdagnacht detecteerde de Kustwacht Caribisch gebied een verdachte boot die richting Aruba voer. De Kustwacht heeft na de detectie direct een Metal Shark naar de locatie van de boot nabij Arashi gestuurd, om deze te onderscheppen. Bij aankomst van de Kustwacht patrouilleboot op de locatie ging het verdachte vaartuig op de vlucht waarbij de kustwachters waarschuwingsschoten hebben gelost om de boot tot stoppen te dwingen. De kustwachters troffen geen illegale goederen aan op de boot na deze te hebben doorzocht. Het Korps Politie Aruba heeft ook haar helikopter en landpatrouilles naar het gebied gestuurd voor verdere controle, maar troffen op dat moment niks aan in het gebied. Vanochtend gedurende een patrouillevlucht namen de kustwachthelikopter en de politiehelikopter pakketten waar die in zee dreven. Het stationsschip Zr.Ms. Holland, dat op dit moment voor de Kustwacht vaart, voer naar de locatie en haalde de pakketten met drugs uit zee. De twee mannen die in de boot zaten, van dominicaanse en venezolaanse afkomst, en de drugs zijn aan het Korps Politie Aruba overgedragen voor verder onderzoek in deze zaak. De zaak is in goede samenwerking van de Kustwacht en het Korps Politie Aruba tot stand gekomen.

De Kustwacht gaat door met haar patrouillering om de maritieme grenzen van Aruba te bewaken. De Kustwacht verzoekt ook de hulp van alle burgers die op zee en de kustlijnen verdachte situaties waarnemen om het nummer 913 van de Kustwacht te bellen of via whatsapp +5999 510 0 913 contact op te nemen. Met uw hulp houden we de zee en de kustlijnen van het eiland veilig.