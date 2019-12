BUCUTI Y TARA TA BOLBE RICIBI CERTIFICACION DI GREEN GLOBE

Posted in

Eagle Beach, Aruba – November Bucuti y Tara Beach Resort a caba di bolbe gana e certificacion di sostenibilidad di Green Globe, cu ta representa e Standard Internacional di Sostenibilidad.

E prome y unico hotel di Caribe cu ta neutral pa carbon, a gana su di 19 certificacion anual di Green Globe, door di su compromiso dedica pa provee un vakantie memorabel y sostenibel na mes momento. Na 2016 Green Globe a otorga Bucuti y Tara su status di Platina, completamente nobo y a nombr’e como e ‘Hotel/Resort di mas sostenibel di Mundo’.

“Bucuti y Tara Beach Resort ta keda ta e ehempel briyante di sostenibilidad den ful e region”, K. Denaye Hinds, LEED AP y e Auditor Acredita di Green Globe, kende anualmente ta realisa e recertificacion di Bucuti y Tara, a comparti. “Nan operacion standard ta implanta respet y responsabilidad pa medioambiente y naturalmente ta encurasha esnan cu ta traha na e propiedad pa forma parti di e solucion. Huesped cu ta experencia e Resort tambe ta contribui na e standard ambiental sin compromiso. Nan compromiso constante pa sostenibilidad, a traves di nan participacion na e Programa di Green Globe y otro certificacion notabel, ta haci e diferencia. Nan esfuerso continuo pa aña tras di aña mehora nan logronan sostenibel, e premio di recertificacion di Green Globe, ta nifica nan exito.”

“Green Globe ta e eco standard original pa turismo cu otro organisacion certificado ta respeta y imita”, Ewald Biemans, doño y CEO di Bucuti y Tara Beach Resort ta comparti. “Bucuti y Tara ta orguyoso pa sigui cumpli cu e standard severo di sostenibilidad estableci pa Green Globe y demostrando cu biahamento por ta tanto satisfactorio como responsabel.”

E recertificacion di Green Globe ta conclui un aña di logro grandi di sostenibilidad pa Bucuti y Tara. Na april, e Resort a gana e premio di World Travel & Tourism Council’s Tourism for Tomorrow Climate Action Award. Mientras cu e tabata eynan Biemans a presenta e caminda di Bucuti y Tara pa bira neutral pa carbon na e Cumbre Mundial, unda e ex presidente di Merca, Sr. Barack Obama, tambe tabata presente como e orado principal. Na juni, Biemans tabata e prome individuo instala cu un reconocemento pa e miho practica di sostenibilidad ambiental den e salon di fama di ‘Caribbean Hotel and Tourism Association’. E siguiente luna Bucuti y Tara a gana e premio di ‘National Energy Award’ cu tabata un ripiticion di e aña anterior. Mientrastanto, el a ricibi aclamacion pa su excelente servicio na e huespednan y romance.