Chauffeur bao influencia a bay banda robez di caminda ranca borchi y dal riba vangrails

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida pabao di e cruzada pazuid di Weng Kee na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un chauffeur bao influencia pa un motibo of otro a bay banda robez di caminda ranca un borchi trafico y a dal riba e vangrails di e brug. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur cu a haya basta sla di e bebida alcoholico cu ela bebe pero no a sufri ningun lesion di e impactonan mes y logicamente no mester a transporte pa hospital pero si polis a transporte pa warda di polis pa un cel debi cu ela core auto bao influencia y accidenta.