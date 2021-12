TORNEO “NOS CU NOS” EXITO ROTUNDO!

Calabas/Kudawecha – Diadomingo cu a pasa, 19 di december, tabata tin otro edicion di e famoso torneo di tur aña titula “Nos cu Nos” n’e famosisimo y unico Domino Square Garden na Calabas. Mescos cu tur aña, e conocido propetario kier a gradeci tur su fiel clientenan cu, muy special den e temponan malo, a sa di keda y duna nan support.

E aña aki, e torneo a conoce dos categoria, cual ta categoria ‘Elite’ – e djakanan di caña cu tin hopi aña ta participa – y e categoria ‘Experto’, cual ta consisti di yen ‘expertonan’ den domino cu ta biaha bay exterior pa participa y saca potret den revista ‘Domino Illustrated’.

E forma tabata un pa tera, un pa lama, y mes ora ‘Don’ Chicho Erasmus, conocido capo di tutti capo, hunto cu su patna Ronny ‘Piscado’, ta saca Ronald ‘Hollandse Nieuwe’ y Naldo ‘Inspector Gadget’ for di wega. N’e otro mesa, Salomon ta lucha cu alma y cuerpo pa tene Jem su cabes ariba awa, pero sin misericordia Djo ‘Hala Kabel’ y Fayang ta pusha tur dos manda fondo bay come pargo! Por ultimo, den un bataya yen di menasa di ‘La Cosa Nostra di Panamastraat’, Djo ‘Cable Guy’ y Fayang ta domina e Capo ‘Don’ Chicho y su patna Ronny, kendenan ta bay ‘sleep with the fishes’ aya na Fisherman’s Hut! Nos fotografo a logra saca un potret exclusivo caminda Djo cu Fayang ta hari y ‘Don’ Chicho ta cabila na unda cos a bay fout! Un pabien grandi ta bay pa Djo Giel, doño dje buki misterioso, y su patna Fayang pa ta e campeonnan den categoria ‘Elite’ di torneo ‘Nos cu Nos’ 2021!

Roy Leyba y Luis ‘Carne Mechada’ ta laga Gibi ‘Coordinador’ y su patna Chicks pega bou dje famoso palo di kwihi na Calabas, pa asina titula campeon den e categoria ‘Experto’ di torneo ‘Nos cu Nos’ 2021! Roy cu Luis a sa di surpasa un ‘veld’ bastante yen, cu ‘expertonan fotogenico’ manera Sunny cu Yoyo, Fenchi cu Roy Sneek, dr. Tico cu ‘Vigile del Fuoco’, y last but not least, Fenchi ‘Taira’ y Trimon. All in all, un tremendo clausura di temporada di domino 2021!