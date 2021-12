MEDIDANAN TA KEDA NA VIGOR E situacion cu nos tin actual ta indica cu e medidanan aki ta suficiente aworaki pero si cos cambia medidanan por escala

Posted in

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a amplia riba e medidanan cu actualmente tin in place pa loke ta trata Covid-19. Crisis Team ta pendiente pa mira mas di cerca kico ta e efectonan di Omcron. E datonan te cu awo ta pone cu lo mantene e medidanan cu tin na vigor aworaki. Sinembargo no por flexibilisa na e momentonan aki aunke cu a haya peticionpa flexibilisa. E medidanan na vigor ta:

Horeca:

• Maximo 8 persona na mesa den restaurant, paden y pafo.

• Bar y Rumshops maximo 4 persona na mesa, paden y pafo.

• Ora di cera ta 1:00 am y Casino 2:00 am.

Tapaboca:

• Uzo di tapaboca ta keda obligatorio, den tur establecimento, incluyendo gym y school.

Bebidanan Alcoholico:

• Consumo di alcohol riba propiedad publico ta keda prohibihenter dia: entre otro pafo di supermercado, bar, restaurant y beach.

Comercio:

• Comercio ta bek na 100% capacidad (cinema, tienda, supermercado, misa). Entiero ta permiti na maximo di 150 persona (si espacio ta permiti).

Deporte:

• Publico: Un maximo di 150 persona paden y 250 persona pafo.

Entretenimiento Musical:

• Ta permiti musica di background solamente y banda musical completo por toca.

BIshita, fiesta y encuentro social:

• Bishita na cas, fiesta y encuentro social na cas of otrocaminda ta permiti, cu un maximo di 150 persona paden y 250 persona pafo.

Establecimento nocturno:

• Ta permiti un maximo di 150 persona (si espacio ta permiti).

• Den tur establecimento nocturno por tin solamente hendesinta.

Gebiedsverbod:

• Riba area publico: Parking lot, beach entre 7:00 pm – 5:00 am.

Samenscholingsverbod/ Aglomeracion

• Un maximo di 8 persona.

Establecimento nocturno:

• Ta permiti un maximo di 150 persona (si espacio ta permiti)

• Den tur establecimento nocturno por tin solamente hendesinta.

• Ta permiti musica di background solamente y banda musical completo por toca.

• No ta permiti pista di baile. Solamente Satalite Dancing (canto di mesa).

Tambe tin un maneho di biahero cu a wordo haci mas estrictofin di november caba. Paisnan cu ta cay bou riesgo hopi haltomester test dentro di 24 ora prome cu subi avion. Dus nan no por bin Aruba y test akinan.

“E medidanan aki no ta di awor. Esakinan ta medidanan cu nos ta implementando caba. No ta pa molestia ni abo, niGobierno, ni ningun bishitante y sigur no pa Gobeirno hayapoder. E unico motibo ta pa protehe abo y bo famia contra e contagio. E situacion cu nos tin actual ta indica cu e medidanan aki ta suficiente na e momentonan aki pero si cos cambia, medidanan por escala.

Pa sigui e conehonan internacional cu ta wordo duna, ban aplica tur e medidanan aki. Tur loke nos sa y bin ta siñandocasi pa dos aña caba, ban aplica nan tur, constantemente y bon. Nos tin Omicron na Aruba y awor tur ciudadano mester siguicuida, ta mas cauteloso y mas estricto cu su mes y mantene e reglanan y asina nos lo logra sali di esaki tambe”, PromeMinister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.