ARUBA A CONSTATA CASONAN DI OMICRON

Gobierno di Aruba hunto cu Crisis Team, den Conferencia di Prensa dialuna mainta, a duna update di e ultimo informenantocante Covid-19 considerando pa duna atencion na e ultimo desaroyonan den e siman di Pasco.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia cu e promecasonan di Omicron a wordo constata aki na Aruba y esaki ta pone Aruba den preparacion pa e ola number 5. Dia 16 di december e personanan a wordo getest positief pa Covid y dia19 di december a constata cu esaki tabata Omicron. Ta trata di personanan cu ta bin di exterior pero tambe di personananlocal cu no tin historia di biahe. Esaki ta un indicacion cu e variante Omicron tey y cu e ta traspasando den noscomunidad.

Prome Minister a indica cu tin medidanan in place aworaki y pa awor Crisis Team ta sinti cu esaki ta e medidanan cu nosmester pa brinda cabes na e desaroyo nobo aki. Pues pa aworno mester aumenta of escala e medidanan pero si mester kedaalerta y keda evalua e situacion constantemente y si mestercualkier cambio, lo tuma decisionnan pa e cambionan aki.

“Aruba a bin ta prepara pa esaki di un tempo caba. P’esey a tuma medidanan di trempan.

Nos ta mirando cu e casonan ta aumentando pero no drastico. Awor nos ta pidi tur ciudadano pa aplica extra cautela. Nos ta preocupa pero no mester bay den panico. Aruba ta prepara. Aruba ta den recuperacion y nos no kier kibra e recuperacioney. P’esey nos ta pidi tur hende vacuna, uza tapaboca, tenedistancia y aplica tur e reglanan di higiena. Aplica tur esakinantur ora y cu disciplina. Nos ta bringando un enemigo invisible, pero nos tin e arma pa bring’e: nos disciplina”, PromeMinister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.