Doño di auto halto halto a laga dama sin rijbewijs core su auto y nan a accidenta

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente na e rotonde banda di Banco di Caribe y a start un pelea, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e doño di un Nissan March cual no tabata sinti su mes den condicion pa core auto a laga amiga cu no tin rijbewijs core auto y a accidenta cu rsaki. Den Verbindingsweg pa un motibo of otro ela bay na e banda robez y a ranca 2 pilon algun mata y a bay para memey di e rotonde banda di Bamco di Caribe. Polis a nota cu e dama aki apart di no tin rijbewijs tabata bao influencia y hasta na un momento a purba engaña polis cu e no ta burachi ni cu e tabata stuur. Asina mes polis no a kere su storia y a detene!