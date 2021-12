Dama chauffeur a sali dispara for di e windshield despues di a perde control baha caminda accidenta

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Canashito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur a perde e control bayendo nort riba e caminda di Santa Martha pa Canashito y a baha caminda na man drechi baha bay cay den un rooi y como cu e no tabata tin su seatbelt bisti ela sali dispara door di e windshield y bay cay dilanti e auto. E dama victima tabata su so den auto y tabata bay bin for di tino. Na yegada di e ambulans mesora a piki e victima y a transporte cu urgencia pa hospital. Polis specialista di trafico tambe a bini na e sitio y a tuma e investigacion over.