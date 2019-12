Venezolano illegal a purba core pa polis na Alto Vista, polis a logra gar’e na Sabana Liber!

Miedo pa deportacion: Venezolano ilegal a core pa Polis

Awe mainta pa mas o menos 8:30am a tuma luga un persecucion entre un patruya di Polis y un auto marca KIA modelo Picanto color blauw. Polis a nota cu e auto tabata core sospechoso y ora a bay check su number, a resulta cu e number no ta cuadra cu e auto. Esey a lanta mas sospecho y a duna a chauffeur indicacion pa para. Pero e ultimo aki a opta pa primi trot y purba core pa e defensornan di ley. E no a logra den su “intento”.

E persecucion a start den Turibana y a sigui pa Alto Vista y Sabana Liber. Na dado memento, e homber a drenta un hanchi sin salida. Ta obvio cu e no conoce e area mucho bon y ora el a ripara cu caminda a caba na un “dead end”, el a opta pa baha for di e auto y cuminsa core na pia bay. E persecucion a pia tabata di un distancia limita di mas o menos 100 meter, pasobra Polis a sa di yega mesora su tras y a logra mand’e tera.

Eynan e homber a conta e Polisnan cu e ta Venezolano y a bin den avion procedente di Punto Fijo. El a bin cu su pareha mas o menos 1 aña pasa y ta ilegal na Aruba. Bibando aki e pareha a sali na estado y a duna luz algun luna pasa. Awo e baby tin dos luna na bida y dor cu nan ta ilegal, no tin seguro. El a hay’e cu un cuenta di 4 mil florin di Hospital pa paga y a yega na un areglo pa paga 200 florin pa luna, segun su forsa.

E homber a pidi despensa cu el a core, pero a purba tur forma pa convence e defensornan di ley cu e no a haci’e pa malo, pero e kier nan compronde cu e tin hopi miedo di bay cera bek. El a splica cu e tabata cera algun tempo na Warda nos Costa na Dakota, pero despues a haya “meldplicht” pa tur mainta presenta na Warda nos Costa, mientras e ta pendiente pa su peticion pa asilo. E ta spera di por keda cla cu su permiso pa e por forma un biba riba nos isla.

E homber a splica cu e situacion na Venezuela ta hopi malo mes y cu si deport’e, ta comosifuera ta mand’e pa bay muri eynan. Na Venezuela falta cuminda, falta remedi, falta trabou y e nivel di insiguridad ta hopi halto mes. El a pidi Polisnan pa por fabor no sak’e di nos isla. A splik’e e proceso, cu ta encera cu ta hib’e na Warda nos Costa pa eynan atende cune y dicidi si ta deport’e of ta lag’e keda spera riba contesta pa e peticion pa asilo.

Den e proceso di persecucion a nota cu e homber a keda cu un wowo blauw tambe…probablemente e lo a “cay” dal su mes ora tabata core su tras pa e para.