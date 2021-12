Posted in

Diasabra madruga a drenta informe di e alarma di Subway Av. Milio Croes a bay on, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegda di e patruya a bin compronde cu e patrol di security a yega mesora net e ladronnan a caba di bay for di e sitio. E ladronnan no a logra drenta paden ya cu e patrol di security tabata cerca y e ladronnan a core bay sin a logra drenta e lugar. Camara di seguridad a capta tur cos y durante dia lo suministra e imagennan capta pa asina gara e ladron.