Caso asesinato John Castro posponi pa Maart 2022

ORANJESTAD – Awe merdia 2’or a trata e caso pro forma di e sospechoso di asesinato di John Anthony (Poentje) Castro. E sospechoso Anderson Rasmijn di Colombia, tabata sinta den un oficina na KIA, mientras cu den sala di Corte di Husticia tabata presente, famia di John Castro, abogado mr. Carlo, Hues, Fiscal y un traductor cu tabata traduci pa e sospechoso y tambe pa Fiscal.

Hues a bisa cu e motibo cu e caso ta pro forma ta pasobra cu ainda e procesverbaal oficial di Recherche no ta cla. Esey acusa di a tira mata John Anthony Castro riba 22 December 2010. Den sala di Corte tabata presente e famia di defunto Castro. Hues a bisa cu ainda e procesverbaal oficial di Recherche no ta cla.

Abogado mr. Carlo a bisa Hues cu for di comienso, el a pidi pa un psychiater determina si Rasmijn ta compronde kico ta e acusacionnan contra dje. Hues a bisa cu entretanto Hues Comisario a nombra un psychiater cu lo bay investiga Rasmijn.

Abogado mr. Carlo tambe a bisa Hues cu a base di ley door cu no a determina e estado mental di Rasmijn, mester laga Rasmijn liber. Fiscal a bisa cu tanten cu e investigacion ta andando no por para investigacion. El a mustra cu na Hulanda tabatin un caso caminda a sigui cu e investigacion te ora cu e raport di psychiater a keda cla caminda a dicidi cu no ta sigui mas cu e caso.

Fiscal a propone 25 Maart 2022 pa tratamento di e caso. Hues a dicidi cu lo pospone e caso pa dia 25 Maart 2022 caminda lo trata e caso. Tambe Hues a pone 16 Februari 2022 lo tin un caso pro forma pa asina sa si ya tin un raport di psychiater y kico lo mester haci.