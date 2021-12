RAIZ TA PARA PA SOLIDO PA SU PRINCIPIONAN

Posted in



Varios persona den nos comunidad a cuestiona Raiz sudecision pa critica nan partner den coalicion y despues“dobla” pa e presion, rechasando e mocion di desconfiansa treci dilanti door di oposicion. Plataforma Raiz lo contesta preguntanan haci pa asina pueblo por compronde dicon a scohe pa keda den coalicion y dicon e mocion cu Parlamentarionan di plataforma Raiz Raymond Kamperveen y Misha Raymond a pasa den Parlamentodiamars 14 di december, ta cambia e ley pa asina siguracu futuro acuerdonan impactante riba nos pueblo lo mester wordo presenta na Parlamento, treciendo mas transparencia den nos manera di goberna. 1. Dicon e Parlamentarionan no a pidi pa pone e contract on hold mientras cu nan ta haya claridad? PakicoParlamentarionan no a exigi un schorsing di e reunion publico te na momento cu nan a mira e contract?

E contrato ta cay bou di e N.D.A (geheimplicht) cu WEB N.V. a firma cu Eagle LNG. Pa es motibo W.E.B no por divulga tur informacion tocante e acuerdo na ningunMinister, Parlamentario of ciudadano sin cu kibra e N.D.A. Eagle LNG ta pone tur nan contratonan bou di N.D.A pa motibonan comercial y den e caso aki Aruba no por kibra e N.D.A sin cu tin consecuencianan legal, financiero y diplomatico pa Aruba.

Pero esaki ta consecuencia riba termino corto solamente. Loke cierto Parlamentarionan a recomenda ta pa para un contrato entre dos compania priva, esta WEB N.V. y Eagle LNG. Pero ki mensahe esaki ta manda na otroinversionistanan? E lo mustra manera Aruba no ta un opcion atractivo mas pa haci negoshi, y cu nan esfuerso y inversionnan ta na peliger, cu land Aruba por kibracontracto ora e ta desea, sin tuma na cuenta cu e leynan di nos pais cu ta percura pa evita metemento politico.

E futuro recuperacion economico di Aruba ta mustra scur, si nos mesun Parlamentarionan no realisa cu nan ponencianan imprudente, por tin consecuencianan pa nospais riba largo plaso. Raiz tambe ta desea di tin mas transparencia, y a trece un mocion dilanti pa logra esey. Sin embargo, e transparencia cu Raiz ta boga p’e, no por bai a costo di nos desaroyo economico.2. Na cua pais na mundo of Gobierno of compania un accionista ta firma sin mira un contrato?

E acuerdo a wordo negosha y firma entre dos companianan priva, esta WEB N.V. y Eagle LNG. E ceremonia unda Minister Glenbert Croes a firma e contrato, tabata un gesto simbolico pa demostra cu e proyecto di LNG tin e sosten di e Minister di Energia. E signatura di Minister Glenbert Croes eigenlijk no tabatinningun validez legal den e caso aki.

Loke Raiz ta pensa si, y a keda demostra cu e mocionRaiz, ta cu contratonan di un cierto magnitud, lo mesterbin parlamento den futuro pa aprobacion. E hecho ta, cu e ley pa esaki no ta existi ainda, ni tampoco ta para den e statuut di e companianan estatal.

Situacion similar a yega di pasa den pasado caba, te hasta cu partidonan di oposicion. Raiz su intencion ta pa termina e trabou di cera e loopholes nan aki. E procesoaki ta tuma su tempo, y porta ta parce manera a aceptaloke a pasa, pero e percepcion aki no ta cuadra cu e berdad. No ta tur ora e decision corecto ta esun mas popular, pero como lidernan responsabel, ta nos deber di informa y actua debidamente, cual nos a bin ta haci.3. Pakico no a pidi pa bay den un reunion di ComisionFiho y haya tur documento den decrecia manerareglamento di Staten ta prescribi?

E documentonan menciona ta parti di e N.D.A cu WEB N.V. a firma cu Eagle LNG. E contrato no lo a wordocomparti cu Parlamentarionan mirando cu e ta un contractbou geheimplicht entre dos compania priva, y e partido(nan) no ta bai di acuerdo pa divulga esaki. E reunion aki no lo a haci ningun diferencia locual ta tratatransparencia, pa falta di ley y regla existente.

Den un Openbare Bijeenkomst Minister Glenbert Croes y demas expertonan concerni lo por a divulga informacionno secreto na e Parlamento, pa asina trece mas claridad, pero sin e oportunidad pa Parlamentarionan participa den dialogo democratico. Varios Parlamentarionan di oposicion y plataforma Raiz, a prefera di haya e opcion di cuestiona, debati y trece mocion dilanti.

Conforme e peticion original di oposicion, Sr Kamperveen como waarnemend voorzitter di Parlamento, a honra pa haci un Openbare Vergadering (OV) pa asinaParlamentarionan keda cu nan tools manera nan mes a boga p’e.

Aunke por mira cu e intencion tabata mas pa bula cabes, en bes di di busca claridad. Esaki a keda demostra durantee Openbare Bijeenkomst tambe, caminda ainda a opta pa hiba discurso politico, en bes di puntra representantenandi por ehempel WEB N.V – nos professionalnan – pa ondersteuning di WEB su decision.4. Parlamentario di Raiz tabata tin “baha gobierno” como unico opcion?

NO, esaki ta politica tradicional cu ta dirigi na destrui enbes di construi. Na ningun momento a enfoca riba bahaGobierno como unico opcion. Baha Gobierno y treceinstabilidad na e momentonan aki, no ta prudente y no ta na bienestar di pueblo di Aruba.

Oposicion a dicidi di escala e situacion y presenta un mocion di desconfiansa contra di Minister President, cualefectivamente lo a resulta na kiebro di e coalicion. Asinae intencion tabata pa baha e Gobierno como acto di politikeria.

Plataforma Raiz tin un compromiso cu nos sostenedornanpa cuestiona y traha riba cambionan di paden. Politicatradicional ta cambiando pa uno profesional y critico, den cual diferencianan di opinion ta ser dialoga, y tur hende ta ser teni skerpi y responsabel.

Nos trabao no a termina ainda. Nos ambicion ta pa trececambio berdadero y bo no ta logra esaki door di bulacabes, sin cu ni sikiera a haci esfuerso den Parlamento pa cera e loopholes nan den e ley pa mehoracion di nos pais.5. Pakico no a responsabilisa un Minister cu un mociondi desaprobacion, pa no a informa Staten debidamente?​

Ta importante pa corehi e suposicion cu ta deber di Minister, pa informa Staten tocante acuerdo di un compania estatal; esaki legalmente no ta berdad. Mas ainda, Minister tin di cumpli cu ley di Good Corporate Governance, cual ta eigenlijk prohibi metemento politico (di Minister) den compania estatal. Ni den ley, ni den e statuut di e companianan estatal ta para cu Parlamento por exihi informacion bou di geheimplicht di un companiaestatal priva, aunke Gobierno ta e unico accionista. Ministernan ta informa Parlamento como un muestra di respet pa nan tarea como parti di supervision di gobernantenan, pero atrobe esaki no ta rekeri pa ley.

E proceso di LNG – WEB ta keda den nos bista un falta di transparencia, pero e berdad ta cu e situacion aki a yega di pasa varios biaha caba, y lo pasa atrobe si no trecesolucion. Pa es motibo Parlamentarionan Raymond Kamperveen y Misha Raymond a pasa e mocion den Parlamento pa trece cambia interno. Ta solamente cu cambio di ley y tambe statuut di companianan estatal, noslo por trece cambio structural y duradero. Di e manera akipor sigura cu Parlamento lo keda na altura di decisionnanclave.

E mocion Raiz ta duna Gobierno e push y presion pa trececambionan necesario riba tereno di transparencia, relacioncu companianan estatal y “good corporate governance”.

Plataforma Raiz completo ta sostene ParlamentarioRaymond Kamperveen pa tabata tin e curashi pa a para pa su principionan y cuestiona publicamente e proceso, a pesar di presion externo cu tabata kier a stuur e impasse den diferente direccion, conforme nan plan pa beneficiopropio.

Nos ta loke nos ta para p’e, esta principionan di bon gobernacion, cu enfoke riba cooperacion,y mehoracion, poniendo bienestar general di Aruba na prome luga.