Minister Xiomara Maduro: Fraccion di AVP mester ta responsabel y stop cu wega riba e vacaturanan di 8 miyon

Mayoria ta personal na KPA, KIA, Aduana y Bureau Rampenbestrijding











ORANJESTAD – Ultimo dianan nos por a tuma nota cu e fraccion di AVP ta keda bruha tera. Minister di Finansa Xiomara Maduro ta informa un biaha mas di e 8 miyon na vacatura den Gobierno cu tin den Presupuesto 2021.

E mandatario ta splica cu mayoria di vacatura ta pa personal pa Polis, Cuidador di Preso na KIA, Cuerpo di Aduana y Bureau Rampenbestrijding. Aki ta trata di vacatura na departamentonan cu tin e responsabilidad den nan man pa locual ta e seguridad di nos Pais. Partido AVP ta bin ta cuestiona cu ta yena e vacaturanan aki, ta kico AVP kier anto? Pa kita e personanan aki for di trabou? Partido AVP kier pa laga e “ordediensten” sin personal nobo? Cu e consecuencia cu esaki lo trece mas gasto di overtime. Ademas cu esaki no ta sano pa e personal, paso exceso di overtime lo conduci na mas ziektemelding. Partido AVP ora di cuestiona y lansa critica riba e vacatura di 8 miyon, mester papia cla y stop di hunga politica barata cu no ta yuda nos pais cu nada. Como gobierno responsabel, nos maneho y deber ta pa percura cu e departamentonan vital pa seguridad di nos pais ta equipa cu e personal necesario. Ademas si bo ta un partido politico responsabel, bo tin cu waak pa e pais en general y no bin haci wega cu un situacion serio. E actitud di e partido aki ta di condena. Un mensahe cla ta si bo no kier yuda, no stroba e gobierno di goberna na un forma responsabel na bienestar di nos pais.