Banda di Islanan Ariba un boto tabata sink cu 27 persona aparentemente illegal abordo

De Kustwacht kreeg vanochtend een melding dat een vaartuig water maakte met vermoedelijk 2 personen aan boord. De kapitein van het vaartuig informeerde dat hij tussen Saba en Sint Maarten lag en dat zijn boot met motorpech kampte. Het RCC van de Kustwacht Caribisch gebied, dat in contact was met de reddings- en coördinatie centrum op Martinique, kreeg vervolgens het verzoek van Martinique om de opvarenden te redden omdat het vaartuig niet meer veilig was.Op het verzoek van Martinique stuurt de Kustwacht de cutter Poema om de personen aan boord te helpen. De kapitein van het vaartuig meldt dat er geen reddingsmiddelen aan boord bevinden en dat ze snel hulp nodig hebben. De cutter Poema voer direct uit richting Saba om de opvarenden te assisteren. Bij aankomst op de locatie zag de bemanning van Poema dat het vaartuig op sleeptouw was achter een vissersbootje uit Saba die hulp had aangeboden.De Poema heeft het sleeptouw van de hulpboot overgenomen, om het vaartuig naar Sint Maarten te slepen. Bij nader onderzoek bleken 27 personen, vermoedelijk illegalen, aan boord van het vaartuig te zijn. Alle opvarenden en de kapitein zijn aan de KPSM en de immigratiedienst van Sint Maarten overgedragen voor verder onderzoek.