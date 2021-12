Victima di edad cu a cay abao na Caya Eleuterio “Boes” Orman y a fayece

Posted in









Diahuebs mainta a drenta informe di cu un un homber di edad a cay abao y no tabata reacciona, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin topa cu e victima cu no tabata reacciona nan a purba reanime pero no tabata reacciona na varios occasion a haya un pulso y a purba hiba e victima pa hospital. Pero desafortunadamente na su yegada na hospital a haya nan mes ta constata cu e victima di 78 aña sr. Abigail Torres a fayece. Na famianan di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.