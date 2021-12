Posted in









Diahuebs mainta a drenta informe di cu un persona a bra malo y a sak den otro na Surfside Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un hoben cu a bebe alcohol sin a come. E hoben tabata reacciona un rato si un rato no. Como cu no tabata tin ambulans disponibel y tabata tin otro emergencianan a pidi pa mayornan di e hoben mes bin busk’e y hib’e hospital.