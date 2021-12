Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA) hunto cu Seccion Cuido Hubenil di Departamento di Salud Publico (DVG) ta informa:

5 tips pa come saludabel den dianan di fiesta

Temporada di Pasco y fin di aña ta un ocasion pa reuni cu famia y amigonan. E celebracionnan mayoria di biaha ta bay acompaña cu cuminda, snacks y bebida. Tene na cuenta cu e cuminda di e temporada aki ta traha pa nos come hopi di dje of pa nos come mas biaha di dje durante dia. Consecuencia por ta cu facilmente nos ta yega na, of surpasa e cantidad cu nos mag di come. Esaki por causa malestar di stoma y tambe cu nos ta subi di peso. Facilmente nos por come 3 biaha mas cu lo normal y esey ta traduci na aproximadamente 6000 kcal pa dia. Imagina bo: extra caloria den combinacion cu falta di actividad fisico por nifica cu nos ta subi 1 kilo cada 2 pa 3 dia!

No solamente e cuminda den exceso ta e ‘problema’, tambe e cantidad extra di sucu y vet den e cuminda y bebida ta menos saludabel.

Cu esaki den mente IBiSA conhuntamente cu DVG a bin cu 5 tips cu por yuda bo deal cu e dianan di fiesta na un manera mas responsabel y saludabel.1. Reduci e cantidad di bebidanan cu sucu.

Bebe 1 of 2 refresco of juice y bebe suficiente awa durante di e resto di dia. Asina e curpa ta keda hidrata y ta evita un consumo halto di sucu. E miho bebida pa bebe ta keda awa!

Esaki ta conta tambe pa nos muchanan.2. Bay poco poco cu alcohol.

Banda di afecta diferente parti di nos curpa y celebro, bebidanan alcoholico ta contene hopi caloria. E ‘mixed drinks’ ta contene dobel caloria: caloria di alcohol plus caloria di e sucu di e referesco of juice. ‘Guia pa un Bida Saludabel’ ta recomenda no mas cu 1 bebida alcoholico pa hende muhe y pa hende homber no mas cu 2, y no tur dia. Si bo ta dal drinks evita ‘binge drinking’, esaki ta ora bo ta bebe mas cu 5 bebida alcoholico den 1 ocacion.

Y si bo ta bebe … NO STUUR!

Recomendacion di Fundacion Anti Droga Aruba (FADA) ta pa no bebe alcohol prome cu 25 aña pa motibo cu e ta stroba e desaroyo di e celebro y por conduci na addicion.3. Mantene e porcionnan chikito.

Corda no abusa di cuminda den e periodo aki. No solamente pa e cantidad di caloria sino tambe pa evita malestar di stoma. Na un buffet (ora di yena bo tayo) zorg pa mita di bo tayo ta yena cu berdura, un ¼ cu carni, galiña of pisca y un ¼ cu aros, batata of pasta. Un ayaca ta casi un cuminda completo: agrega un salada na banda y bo tin un cuminda completo. Corda cu no ta un obligacion di come tur e cuminda. Na restaurant y na cas di famia por pidi pa hiba e resto pa come despues na cas. 4. Keda come na oranan fiho.

Ta importante pa tambe den dianan di fiesta mantene un orario fiho di come. Specialmente pa diabeticonan esaki ta hopi importante. Purba mantene na 3 cuminda principal y 2 ‘snack’ chikito. Esaki por ta p.e. Desayuno, lunch light y cuminda cayente. E snacknan por ta algo chikito manera un fruta, yogurt, webo yena, crackers cu tuna. Akinan por incorpora e snacksnan cu ta haya na bishita di cas.

Ta importante pa laga e muchanan come algo nutritivo prome cu sali for di cas, p.e. fruta of yogurt abou den sucu. Tambe por ofrece berdura corta na pida chikito, manera komkommer, cherry tomatoes of baby carrots.5. Prepara cuminda y snacks saludabel na cas.

Scoge of prepara cuminda na un forma cu ta mas saludabel p.e. horna, a la plancha (den un panchi cu tiki azeta so), herbi of gesteamed. Pa e salada por pone e dressing na banda y scoge uno di un base ‘clear’ enbes di un di crema, esaki ta conta pa sopi tambe. Comparti momentonan cu bo yiu tambe dor di lag’e yuda’bo den cushina of parti snacks.

Like y follow e pagina di Facebook di IBiSA (ibisaaruba) y DVG (Directie Volksgezondheid DVG Aruba) pa wak e video di alimentacion y haya mas informacion tocante di un bida saludabel den e dianan di fiesta.