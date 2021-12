FAMOSO TORNEO “NOS CU NOS” DIADOMINGO AWO!

Calabas/Kudawecha – Diadomingo awo, 19 di december, cuminsando pa 1 or di merdia, e famoso torneo di tur aña titula “Nos cu Nos” lo tuma luga n’e famosisimo y unico Domino Square Garden na Calabas. Mescos cu tur aña, e conocido propetario kier gradeci tur su fiel clientenan cu a sa di keda cu ne den e temponan bon, pero muy special, den e temponan malo tambe.

Si shonnan amante di ‘top class’ domino, e aña aki atrobe torneo “Nos cu Nos” ta priminti di bira un ‘action packedthriller’ mescos cu semper. Lamentablemente, no tur hungado di antaño lo por ta cu nos ya cu desafortunadamente tin cu a bay laga nos door di pandemia o otro motibo, pero den nan honor y felismemoria, “Nos cu Nos” lo sa di honra nan.

E aña aki atrobe por conta cu e ‘djakanan di caña’ di semper manera Salomon ‘man got to go’, Osbaldo Croes, Lucas ‘Cross’, e capo di tutti capo Don Chicho Erasmus, Ronald ‘Hollandse Nieuwe’, Licenciado Jem Croes, Dokter Tico Dirksz, ‘Zware Jongen’ Yoyo y varios mas; sinembargo, pocopoco nos a ripara cu tin un ‘gang’ nobo a infiltra e conocido Domino Square Garden manera Dr. Sneek, Sunny, Sero Blanco Boys, ‘Snor’ Perez, y hopi ‘expertonan internacional’ den mundo di domino cu a sali ariba potret den revista ‘Domino Illustrated’! Shonnan, e cos aki ta priminti di ta un diadomingo di ‘climate change’ ora e generacion di antes bruha tera cu e ‘millenials’ nan di awe’n dia! No lubida, diadomingo awo 19 di december, cuminsando pa 1 or di merdia, e candeloso torneo pa clausura aña “NOS CU NOS” na e unico epicentro di domino na mundo, Domino Square Garden na Calabas!