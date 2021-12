Minister di Cultura: Grupo di Acrobacia RCC Aruba ta cosechando hopi exito na Hungria

Promoviendo Pais Aruba internacionalmente













Oranjestad – Minister Xiomara Maduro ta informa cu e grupodi acrobaatnan Ritmo Cubano Company-RCC Aruba, ta participando desde luna di october den un tour cu lo dura te 31 di december 2021 na Budapest, Hungria. E grupo aki ta consistidi miembronan di varios nacionalidad Cubano, Venezolano, Colombiano y Arubano. RCC Aruba ta representando PaisAruba durante di nan tour y ta carga nomber di nos Pais cu hopiorguyo. E grupo di acrobaatnan lo participa na un competenciainternacional di acrobacia cu lo tuma luga dianan 12 te cu 17 di januari 2022 na Budapest, representando Pais Aruba. Pa por a participa na e tour, RCC Aruba mester a participa den un competencia internacional di mas cu 100 artista y e Grupo di acrobacia a gana saliendo den e top 3.

Durante di e tour na Hungria, e artistanan ta trahando cu e mihoartistanan di acrobacia na mundo, manera artistanan di Etopia, Africa, trapetistanan di Rusia, grupo di ballet di Budapest, ‘unicyle’ di Spaña, ‘handbalancer’ y ‘jugglers’ di Cuba, Mexico, Ucrania y Italia. E hoben artistanan aki ta bibando un experiencia hopi bunita y ta hopi orguyoso con e publicoEuropeo ta aprecia nan talento y arte. E Secretario di Estado encarga cu Cultura di e Ministerio di Recurso Humano di Hungria, sr. Peter Fekete, cu ta e director di e ‘Capital of Circus Budapest’ a presencia nan show varios biaha y a keda encanta cu nan talento y a felicitanan pa nan tremendo show.

Diego Jaramillo, Director di RCC Aruba ta bisa cu e meta di e compania ta pa aporta na cultura y turismo di Pais Aruba. Na Aruba nan ta traha na Paseo Herencia Mall y tambe den diferente hotel, unda e turistanan ta disfruta di nan shownan. Na momento cu nan ta riba tour y participa na festivalnaninternacionalmente, nan ta orguyoso di por promove Pais Aruba. Sr. Jaramillo ta continua bisando: “Na Budapest, tur hende ta yama nos ‘Aruba’, algo cu ta hacinan hopi contento y orguyoso. E hungaro no a tende nunca di Pais Aruba y ora nan ta bay buscaAruba online, nan ta bin conta nos con encanta nan a keda di wak con bunita Aruba ta”. Locual mas e acrobatistanan ta scucha ta “You live in a paradise, you guys are lucky”.

Minister di Cultura ta sumamente orguyoso y ta balora e tremento trabou cu e hoben artistanan aki ta haci tanto local y internacionalmente. Minister Xiomara ta gradici RCC Aruba pa nan aporte cu nan ta duna na nos cultura y e gran promocion cu e artistanan aki ta duna Pais Aruba internacionalmente. Un dankidi curason na sr. Diego Emilio Garzon Sierra, sr. Juan

Camilo Aguillon, sr. Jhon Freddys Badillo, sr. Juan Felipe Marin Rios y na e directornan sr. Diego Jaramillo Ospina y sra. YamilaHernandez Ramirez.

Pais Aruba ta orguyoso di RCC Aruba pa e tremendo trabou cue artistanan aki ta haci internacionalmente y ta desea nan hopiexito den e competencia internacional cu lo tuma luga na januari 2022 na Budapest.