Polis a detene homber agresivo cu a maltrata dama y tabata core auto bao influencia

Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di maltrato na Don Jacinto den De La Sallestraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio Na yegada di e patruya a topa cu e dama kende despues di a atende un Cena di Pasco a ser agredi pa e homber, pero e dama no kier entrega keho aunke e ta tur golpia tampoco kier atencion medico pero ya caba e agresor a bandona e sitio. Polis a bay en busca di e agresor na su cas den Arendstraat pero no a encontre. Un rato despues a topa cun’e na rotonde Sero Blanco y a detene pa core auto bao influencia. Su detencion no a bay facil y polis mester a usa forza bruto pa domin’e