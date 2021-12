PROME MINISTER TA REACCIONA RIBA PONENCIANAN ERRONEO DI PARLAMENTARIO SANTOS DO NASCIMENTO

ORANJESTAD – Durante di reunionnan di Parlamento cu a tuma luga e siman aki, algun palabranan a bin dilanti entre otro nepotismo y integridad. Parlamentario Santos do Nascimento a cuestiona Gabinete Wever – Croes su maneho di personal pa cual Prome Minster a duna un splicacion breve di con esaki ta hinca den otro

Den cuadro di reduccion di gastonan di e aparato gubernamental y di personal di Gobierno, cada Minister di Gabinete Wever – Croes tin e espacio pa nombra un maximo di 25 persona, cual segun Prome Minister Everlyn Wever – Croes a splica na Parlamento, ta poco pa por funciona. Contrario cu pasado ora cu Ministernan tabatin centenares di persona bou di nan Minsterio.

A tuma nota cu e Parlamentario a uza e palabra nepotismo incorectamente. Pa trece aclaracion Premier Wever – Croes a splica cu e definicion di nepotismo ta, ora cu bo ta nombra famianan of amigonan den posicion halto solamente pasobra nan ta famia of amigo. Of ora cu Mike Eman a nombra 400 coordinador riba su payroll y nan experticio tabata pega bandera, esey ta nepotismo! Gabinete Wever – Croes no ta haci esey.

Nepotismo no ta, ora bo apunta un persona pa su credencialnan y/of pa su profesionalismo den un funcion a pesar cu e por toca na famia.

Ademas, pa evita e asina yama ‘schijn van belangenverstrengeling’ hasta den caso cu e persona ta experto/ profesional, a aplica un grens di ‘bloed en aanverwantschap tot en met de derde graad’. Pues tin un maneho cu ta aplica y cumpli cu ne na momento di emplea personanan den funcionnan. Mientras cu ta den cumplimento cu e maneho aki, eorey no por papia di nepotismo.

Banda di esaki Prome Minister a cuestiona con Parlamentario Santos do Nascimento por cuestiona integridad di su persona mientras cu como un Parlamentario huristico, el a keda riba e lista di un partido politico cu sospechoso cera den prison riba e mesun lista.

Concluyendo e contesta na Parlamentario Santos do Nascimento Prome Minister a bisa, e simpel hecho cu un hende ta un candidato riba lista di AVP ta pone cu e no tin autoridad moral pa cuestiona un otro riba integridad.