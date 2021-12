Directie Natuur en Milieu (DNM) lo ta cera pa publico durante dianan di fiesta

Posted in

ORANJESTAD – Den cuadro di e dianan di celebracion di Pasco di nacemento y fin di aña 2021, DNM su oficina situa na edificio monumental di Uncle Louis Store na B. v/d VeenZeppenfeldt straat#7, San Nicolas lo ta cera pa publico desde diahuebs 23 di december 2021. DNM lo ta habri bek dialuna 3di januari 2022.

Pa cualkier eventualidad por manda nos un mensahe via nosplataforma di Facebook messenger of Instagram dnmaruba. Pacualkier melding di emergencia cu tin di haber cu naturalesa y medio ambiente, por haci esaki via KPA Polis.

Alabes DNM ta desea un y tur feliz dianan di fiesta. Nos ta na porta di fin di aña 2021. Ta tempo pa refleha riba nos obranan y puntra nos mes si nos a aporta na e bienestar di naturalesa y medio ambiente di Aruba. Ban para keto na nos actonan y wakcon nos por mehora nos mes. Cu aña 2022 cu ta drentando tauno miho cu esun cu a transcuri y cu fe nos por logra nos metanan.

Ta sincero deseo di staf y personal di Directie Natuur en MilieuAruba.