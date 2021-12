Un bes más acción riba laman di Wardacosta y Cuerpo Policial di Aruba

Diadomingo anochi 12 di december, Wardacosta den bon cooperación cu radar kamer di KPA, ta interceptá un ‘sea-doo’ cu dos persona masculino riba dje, procedente di Venezuela. E personanan aki a intentá di drenta Aruba ilegalmente. E detención no a bai facil mirando cu e capitan no kier a para pa autoridad. Wardacosta a bai cu e sea-doo Marinierskazerne i esaki a keda confiská. E capitan a keda detení y a wordo transportá pa warda di polis pendiente investigación.

Wederom goede samenwerking Kustwacht en Korps Politie Aruba met een actie op zee

Zondagavond, 12 december, is in goede samenwerking met de radarkamer van de KPA (Korps Politie van Aruba) een zogeheten ‘sea-doo’ door de Kustwacht in de territoriale wateren van Aruba geïntercepteerd. Aan boord zijn twee personen afkomstig uit Venezuela aangetroffen die probeerden Aruba illegaal binnen te komen. Hun aanhouding ging niet gemakkelijk omdat de kapitein geen gehoor wilde geven aan het verzoek van de Kustwacht om te stoppen. Uiteindelijk heeft de Kustwacht de ‘sea-doo’ in beslag genomen en overgebracht naar de kustwacht steiger op de marine kazerne te Savaneta. De kapitein is aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek van de zaak. De opvarende is overhandigd aan Warda Nos Costa.