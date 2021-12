Posted in













Diabierna anochi despues di a ocasiona un accidente riba e parkinglot di Compleho Deportivo Frans Figaroa polis a spot e pickup y a bay su tras na un dado momento e chauffeur a core sali bula y a start un persecucion na pia. E sospechoso a hay’e ta bula cura di Do It na Shaba y asina a logra huy. A usa varios patruya pa e persecucion aki hasta a usa e helicopter pero no a logra topa e sospechoso.