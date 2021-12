Clarificacion riba relato publico relaciona cu e caso di deportacion di ilegal.

Posted in

ORANJRSTAD – Departamento di Progreso Laboral (DPL) a tuma nota di un relato publica riba un medio di comunicacion riba dia 8 di december 2021 caminda cu ta haci cierto insinuacionnan cu ta atacha e bon nomber y credibilidad di DPL. Ta trata aki di un relato cu ta referi na e caso den LAR entre sr. Clyde Fuenmayor y Gobierno di Aruba.

Den e relato aki ta skirbi e.o.; “Ta bon pa menciona cu na momento cu e homber Venezolano tabata deteni na Guarda nos Costa pa algun siman caba y ora a sali na cla cu lo deport’e fin di november, diripiente dos dia prome cu su deportacion a haci peticion na DPL pa permiso y un dia prome minister Glenbert Croes a firm’e p’e”.

Pa medio di esaki DPL kier a clarifica cu ta trata tur peticion na DPL igual y ta cana e proceso conforme su maneho stipula. E relato aki ta crea e impresion cu DPL lo ta faborece cierto peticionnan y esaki no ta cuadra cu realidad. Alabes, kier pone enfasis cu DPL no ta duna of traha niun sorto di permiso, pero ta duna un conseho riba e peticionnan prome cu nan bay DIMAS. Ta traha e consehonan aki (negativo/positivo) unicamente abase di e maneho y ta traha pa e profesionalnan di DPL.

Ta lamenta cu ta purba di atacha e credibilidad di un departamento asina importante pa nos comunidad cu tin como meta principal pa yuda nos hendenan subi e mercado laboral.