Pick-up oranje ta ocasiona un accidente na Jaburibari saliendo dilanti auto y a djies core bay pasobra su pick-up no a haya sla!

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente semi-frontal cu hende herida dilanti Tesco Supermarket na Jaburibari, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un pick-up oranje a sali bay nort for di e laundry dilanti un chauffeur bayendo nort den un Toyota Corolla biniendo di zuid, e dama chofer su prome reaccion tabata di kita na man robez pa no dal den e pick-up y a bay dal semi frontal riba un Nissan March biniendo di nort bayendo zuid. Ambos auto tabata maneha pa damanan y na ora di impacto e homber manejando e pick-up a sigui core bay ya cu su pick-up no a haya sla. Polisnan atento a bay wak e video di e camaranan di seguridad den vecindario y a logra wak e modelo y tipo di pick-up y despues di un revision un poco mas panort a topa cu e mesun pick-up netjes para na e cas no mucho leu y e polisnan atento cu a acerca e donjo a logra haya sa cu esey mes ta e pick-up cu a core bay. E specialista di trafico a bini y atende cu e chauffeur cu a ocasiona accidente y a core bay djies pasobra su pick-up no a haya sla. Pero polis a hala su atencion pasobra e a causa e accidente y a core bay. E impacto tabata basta fuerte pero e 2 damanan chauffeur a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e victimanan.