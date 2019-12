Ata bo chance awe, Sinterklaas a laga 150.000 Florin extra riba e Jackpot di Mini Mega Plus

Posted in

Awe tin e chance pa bo gana mas di mey miyon Florin di Mini Mega Plus, Cinco Cien y Setenta y Cinco Mil Florin Afl. 575.000,00. Esaki debi cu Sinterklaas a laga 150.000 Florin extra riba e jackpot di Mini Mega Plus. Un fabuloso suma pa bo celebra fin di anja di awor caba. Cumprando un ticket di unicamente 7 Florin y cu e combinacion di numbernan ganador abo lo por ta e feliz ganador. No laga e chance aki bay sin cu abo ta den wega….. Lotto cambiando Bida!

Scoge e numbernan ganador pa awenochi bay cumpra bo Mini Mega Plus tempran y canta bunita asina pa Sinterklaas y pa anochi e trese suerte pa’bo!

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.