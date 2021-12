Minister Xiomara Maduro ta informa: Den aña 2020 tur compania estatal a cumpli cu e condicion di Hulanda pa un recorte di 12,6 % den salario y beneficio na interes general di Aruba

ORANJESTAD – Un di e condicionnan pa Aruba por haya sosten di likides den forma di prestamo di Hulanda, ta pa companianan estatal tambe ta solidario na interes general y haci un recorte den salario y beneficio na analogia di e recorte di 12,6% den sector publico. E recorte pa companianan estatal a tuma lugar den salario y beneficio di e directornan, trahadornan y hunta di supervision, di respectivamente 20%, 12,6% y 20%.

Control di accountant

Pa controla cu e recorte aki a tuma lugar, Minister di Finansa a pidi cada compania estatal paduna un bista di e recorte aplica y raporta esaki apart den nan cuenta anual. Como cu hopicompania tin un retraso den trahamento y/of control di nan cuenta anual pa aña 2020, Minister di Finansa a yega na e palabracion cu e Asociacion di Accountant di Aruba cu un accountant lo traha un raportahe apart, un ‘Agreed-Upon Procedures,’ cu ta duna un bista si e compania a cumpli of no cu e recorte di 12,6%. E raportahe aki a wordo traha y riba 30 di augustus 2021, 22 compania estatal a raporta na Minister di Finansa riba e recorte. Di e 22 companianan estatal, ta na Serlimar so no a tuma lugar ainda e investigacion door di un accountant, debi cu Serlimardoor di su situacion financiero precario y e estado di ‘surseance di betaling’ no por permiti sumes e extra gasto pa un accountant haci e raportahe necesario.

Contribucion na Fondo di FASE

Banda di demostra solidaridad y pa por cumpli cu e condicion pa haya sosten di likides di Hulanda na interes general di Aruba, Gobierno a pidi e companianan estatal pa pasa e fondonanacumula di e recorte pa un cuenta apart di Gobierno na Banco Central pa asina cubri gastonan di FASE. E investigacion di accountant tambe a raporta riba e contribucion aki. Di e 22 companianan estatal, 8 compania a stort e fondo di recorte den e cuenta special di FASE. E otro14 companianan cu no a manda e recorte, mester a presenta un ‘liquiditeitsoverzicht’ di aña 2020 den cual mester comproba cu nan tabata financieremente mal para y na bienestar di e companiano por a cumpli na manda e recorte pa e fondo special di FASE. Esnan cu por y no a cumpli, lo wordo exigi pa cumpli.

Consehonan CAFT

Dia 24 di november CAFT a pidi Gobierno pa recorda e companianan estatal pa nan manda e placa di e recorte pa caha di Gobierno. Mas reciente, dia 29 di november CAFT ta pidi pa mantene e recorte den sector (semi) publico te ora cu Conseho di Minister di Reino dicidi otro.

Recorte den aña 2021

Informacion riba e recorte den companinan estatal den aña 2021, lo sigui asina cu e cuentanananual ta cla of asina cu e informacion necesario di e companianan estatal ta disponibel pa e investigacion di accountant por tuma lugar.