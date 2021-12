Persecucion a termina den un accidente y e chauffeur cu no kier a para a keda deteni

Diabierna mey anochi doño di un auto a yama polis pa yude para un familiar su auto personal pa un rato for di oranan di mainta pero te den oranan di anochi ainda e no a debolbe y na e momentonan ey ela spot su auto na Piedra Plat y e ta coriendo su tras y no kier para. Ela sigui su tras te na Pos Chikito unda eynan polis a topa cu e auto Nissan Tiida pero e chauffeur no kier para a sigui cu e persecucion na Sabana Basora, Mahuma, Dakota, Tarabana pasa den varios caya bay direccion pa Oranjestad bolbe drenta Tarabana sin a logra stop. Varios otro patruya a join durante e persecucion te na momento cu e auto a bin dal riba un patruya. Aki tanto un polis como e chauffeur a resulta herida na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur di e auto como tambe un polis cu tabata den e patruya. Ambos a bay hospital pa tratamento mientras despues di e tratamento e chauffeur a ser deteni.