‘Shelf-life’ di e vacuna di Pfizer a wordo extendi.

ORANJESTAD, Aruba – 03 di december 2021. Pa ser exacto 10 di september 2021 e compania Biontech/Pfizer productor di e vacuna Comirnaty (conoci como vacuna di Pfizer) a informa cu e ‘shelf- life’ di e frasconan di vacuna di Pfizer cu ta conserva entre -90°C y -60°C a wordo extendi cu 3 luna mas. Esaki ta significa cu e vacunanan cu a wordo produci pero no a wordo habri ainda y cu ta diepvriez bou di dicho temperatura no a vence of caduca segun e fecha indica anteriormente riba e label, pero cu e ‘expiration date’ ta extende cu 3 luna mas.

DVG na e momento aki tin vacuna cu segun prome indicacion lo mester a vence of caduca na november 2021, pero manera a wordo indica pa Biontech/Pfizer e ‘shelf- life’ di e vacunanan a wordo extendi pa cual motibo DVG tin e autorisacion pa sigui uza e ‘batch’ di vacunanan bou lot nr FF2834 pa 3 luna mas te cu 28 di februari 2022.

Na cuidadanonan cu recientemente a vacuna y a tuma nota cu nan label di vacunacion ricibi riba nan carchi di vacunacion ta indica un ‘expiration date’ cu a pasa caba. DVG pa medio di e comunicado aki ta trece aclariacion riba e topico di ‘expiration date’ y alavez informa esnan cu den e dianan aki lo bay ricibi vacuna cu nan por ta trankilo. No ta asina cu nan a vacuna pornada ni tampoco cu e vacuna ricibi no ta duna proteccion suficiente y mucho menos haci e persona malo.

Den e dianan cu ta sigui DVG lo ta ricibiendo e labelnan cu e ‘expiration date’ nobo y lo informa tur persona cu a ricibi vacuna for di e batch cu lot nr FF2834 pa pasa DVG pa ricibi e label cu ‘expiration date’ nobo riba nan carchi di vacunacion.

