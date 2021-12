Accidente frontal cu hende herida y pega den auto na Jucuri

Posted in

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida y pega den auto na e splitsing na Jucuri, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe e equipo di rescate di bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente frontal unda e chauffeur di e Hyundai Tucson biniendo for di pabao a baha bira na man robez mucho tempran na e splitsing pero no a calcula e velocidad ni e distancia di e Hyundai Accent cu tabata bini di direccion contrario y nan a dal frontal. Debi na e fuerte impacto e chauffeur den e Hyundai Accent a resulta herida. E chauffeur aki a keda pega den e auto y tabata tin mester di e equipo di rescate di bombero pa asina libera e victima pega. Despues di basta rato a logra libera e chauffeur y asina a logra haya atencion medico na hospital. Na e sitio polis a detene e otro chauffeur cual no a resulta herida pero a bay cun’e pa test ya cu aparentemente e tabata bao influencia.