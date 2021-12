TENSION EXTREMO DEN DOMINO!

Posted in





Calabas/Kudawecha – E fundeshi dje unico y mundialmente famoso Domino Square Garden, situa na Calabas, ta temblando ultimo tempo. E area completo na Noord ta bou un tension enorme ya cu cada bataya di domino den e temporada aki ta un pa tera un pa lama, y niun dje teamnan participante kier termina ta pasa anochi pega bou dje palo di kwihi otro banda di caminda. Es mas, no ta sigur cu si t’e efecto di ‘Omokrom’ tin ey banda, pero yen di cosnan straño ta pasando ultimo tempo, manera un tal ‘Dr. Phil’ cu ta ser haya ta duna eerste hulp na hende benta cant’i caminda, of un ex-pancho di decada 70 cu inicialnan R.J. cu ta cana grita mei anochi cu pa uza e titulo ‘Legendario’ mester pag’e comision! Cosnan ta bayendo foi man ‘in da hood’ den last lap di 2021, y pa completa cu broche de oro, diasabra awor, 4 di december, cuminsando pa 7’or di anochi, lo ta un anochi di extremo total ora cu TEAM SERO BLANCO lo enfrenta nada menos cu e ekipo durisimo di EXTREME DOMINO TEAM. Un par di anochi pasa por a wak algun miembro di SERO BLANCO ta train n’e Domino Square Garden y propietario dje esaki, despues di a presencia e nivel tristo den domino di un integrante di SERO BLANCO, a declara cu dia e bay bek China cu pensioen e lo dedica su auto-biografia na su sufrimento di tur anochi ora cu awa na wowo e tin cu ta testigo di e nivel malisimo di domino di algun di su clientenan. Pues shonnan, esnan cu kier wak un tabla bula, diasabra awor 4 di december cuminsando pa 7’or di anochi t’e oportunidad pa presencia esaki ora e trabuconan di EXTREME enfrenta e balentenan di SERO BLANCO!