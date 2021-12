HURAMENTACION MIEMBRO DI PARLAMENTO RICKY HOEK

Posted in

Riba diaranson prome di december 2021 señor Ricky Hoek a huramenta como miembro di Parlamento den presencia di Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt. Dos miembro di famia di señor Hoek tambe tabata presente. Señor Hoek ta sigui señor Ady Thijsen cu pronto lo eherce un funcion nobo na Europa.



Potret: © Kabinet Gouverneur Aruba



BEËDIGING STATENLID RICKY HOEK



Op woensdag 1 december 2021 is de heer Ricky Hoek ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, beëdigd als lid van de Staten van Aruba. De heer Ricky Hoek was voor deze gelegenheid vergezeld door twee familieleden. De heer Hoek volgt de heer Ady Thijsen op, die binnenkort een nieuwe functie vervult in Europa.



Foto’s: © Kabinet Gouverneur Aruba