MINISTER ENDY CROES A ATENDE UN BON REUNION CU DIRECTORNAN DI SCOLNAN SECUNDARIO DI DIENST PUBLIEKE SCHOLEN

ORANJESTAD; Recientemente Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes tabatin su prome encuentro pa sera conoci y combersa cu e directornan di scolnan secundario diDienst Publieke Scholen cu ta resorta directamente bou di Ministerio di Enseñansa. E reunion a tuma luga na JFK Education Center. E tabata un bon reunion unda cu e directornan por a vocifera nan inkietudnan. Hunto cu Minister Endy Croes su dos conseheronan riba tereno di enseñansatambe tabata presente pa scucha diferente puntonan di preocupacion a wordo treci pa dilanti.

Durante e reunion abierto diferente puntonan cu a bin dilantimanera entre otro; (1) E maneho di no keda sinta y (2) ‘Taakuren’ / ‘overuren’. Mescos cu e cabesantenan di scolnanbasico, e directornan di e scolnan secundario tampoco no ta di acuerdo cu e maneho di no keda sinta.

E inkietudnan lo wordo atendi y lo combersa cu expertonanriba e tereno di enseñansa pa e desicionan por wordo tuma nabienestar di educacion. E directornan a expresa di ta contentocu nan ta haya oido y participacion serca Minister di Enseñansa

Minister Endy Croes a scucha cu atencion tur puntonan cu a keda treci dilanti y e prioridadnan pa cu e tereno di enseñansa. Minister Endy Croes su deseo y empeño ta pa solucionaproblematicanan mas tanto posibel, crea espacio pa trankilidad, paz y mehoracion den e tereno di Enseñansa.