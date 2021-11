Accidente pa falta di preferencia na Caya Ritmo, chauffeur di pick-up no a mira e suv ta bini

Posted in













Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Caya Ritmo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e pick-up Ford saliendo for di e pompstation no a logra mira e Hyundai Tucson ta bini for di nort y ora e chauffeur di e pick-up kier a para ya tabata mucho laat y a dal e Tucson bir’e casi 90grado. Debi na e impacto e chauffeur di e Tucson a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.