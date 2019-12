“TRY OUTS” DEN DOMINO DIABIERNA AWOR!!

Posted in

Kudawecha / Calabas – Diabierna awor na e unico Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant, lo bay tin tremendo “Try Outs” di e candeloso team nobo “EXTREME DOMINO TEAM”, cu ta bay inicia e prome torneo “Nos cu Nos” na 99 Bar & Restaurant. Esaki segun “insiders” lo ta bay ta e team durisimo cu otro temporada lo bay dicta ley di domino den e famoso Domino Square Garden ayanan na Calabas!

Pero, mescos cu den tur deporte, prome cu tur cos lo mester tene e “beruchte” Try Out nan caminda lo bay separa ken ta macho y ken ta cana den bruki ainda! Den combersacion exclusivo cu sponsor di e bunita uniform nobo di Extreme DT, e conocido propietario di 99 B&R, esaki a bisa cu ainda tin duda den algun figura cu ta play tof den e ekipo. Nombernan di trabuconan conoci a cay manera Fenchi “niet zomaar iemand” Leon, Tony “The Tiger” Trimon, y tambe Jadimir “TX Z/N” a cay, caminda cu e “sponsor” ta grawata cabes fuertemente! Tambe e tin duda den e integrantenan cu ta mas pagado di candela cu pegado di piedra manera Lito “Brandweer”!

All in all esaki ta bay ta un anochi di bataya individual sumamente interesante, ya cu tin Jeff, Zinho, Lea, Jackeline y hopi duro mas lo bin midi forsa kende ta bay den “A-Team” y kende ta bay keinta banki! E bataya ta cuminsa diabierna awor 6 december pa 7:30 di anochi na e conocido 99 Bar & Restaurant na Calabas!