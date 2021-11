Accion riba lama den bon cooperacion entre Wardacosta y Korps Politie Aruba

Posted in





Diamars atardi e Dash di Wardacosta a detecta un boto durante di patruya cu a bin for di zuid y tawata nabega den e awanan entre Aruba cu C orsow . E diferente sistemanan di radar d i KPA y RCC a sigui e boto sospechoso aki mirando su posicion. Na momento cu e boto Th anos a drenta e awanan ter r itorial di Aruba , KPA a notifica Wardacosta . Panter y un Metal Shark a drenta den accion mesora y a bai tras di e boto aki pa controla e boto . Na momento cu a yega serka di e boto a start un persecushon riba lama. E Metal Shark di Wardacosta a logra intercepta e boto aki serka di Aruba cu dos persona abordo. Helikopter di polis tambe tawata den accion y a controla e costanan pa posibel iregularidad. E boto aki cu su capitan y su ayudante a wordo treci na e pier di Barcadera bou di ordo di fiscal y escolta pa Metal S hark y h elikopter di polis pa mas investigacion. Durante di controlnan na bordo no a haya nada irregular riba e boto. Pa e motibo aki d espues di investigacion e boto a sigi su rumbo pa su destino.

De Kustwacht en Korps Politie Aruba in goede samenwerking met een actie op zee

Dinsdagmiddag detecteerde de D a sh gedurende een patrouille vlucht van de Kustwacht een boot die tussen Aruba en Curaçao voer . Zowel de KPA als het RCC volgden deze verdachte boot op zee . Op het moment dat de boot T hanos binnen de territoriale wateren van Aruba kwam, meldde de KPA de Kustwacht. Panter en een Metal Shark kwamen direct in actie en gingen achter de boot aan om deze te controleren. Het lukte de Metal Shark van de Kustwacht om deze boot nabij Aruba te onderscheppen, met twee personen aan boord. Ook de helikopter van de p olitie kwam in actie en controleerde de kustlijnen voor m ogelijke onregelmatigheden. De boot met de kapitein en zijn beman ning werden onder begeleiding van de Metal Shark en de p olitie helikopter voor verder onderzoek naar de p ier bij Barcadera gebracht. Gedurende de controles aan boord werden er geen onregelmatigheden op de boot aangetroffen en kon de b o ot na de contr oles zijn route voorzette n.