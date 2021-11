UA Graduado Kristof Veekmans

ORANJESTAD – Recientemente a gradua Cum Laude di Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Sr. KristofVeekmans.

El a defende su Masterscriptie titula:

“Werd het recht op financieel toegankelijk onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs voldoende gewaarborgd voor en tijdens de COVID-19 pandemie, volgens het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en volgens het Arubaanse recht?”

cu exito y confianza dilanti di un publico presente y un comision consistiendo di cientifico y experto den e topico.Den su Masterscriptie el a haci un investigacion riba e derecho di accesibilidad financiero na prome luga y enseñanza avansa, si tawata tin valoracion suficiente prome y durante e pandemia, COVID-19, conforme e norma di derechonannacional y internacional. E investigacion aki tawata di importancia tanto pa e ciencia/conocemento como pa nos sociedad y sigur pa e maneho di educacion.

E Facultad di Ley ta hopi orguyoso di Sr. Kristof Veekmans y ta felicit’e cu su logro.





ORANJESTAD – Op vrijdag 19 November 2021 is Kristof Veekmans cum laude afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba.

Zeer succesvol en met overtuiging verdedigde Kristof zijn Masterscriptie voor het publiek en een commissie bestaande uit wetenschappers en deskundigen. In zijn Masterscriptie onderzocht Kristof of het recht op financieel toegankelijk primaire en voortgezet onderwijs voldoende werd gewaarborgd voor en tijdens de COVID-19 pandemie volgensde maatstaven van het nationaal en internationaal recht. Dit is een onderzoek dat niet alleen van belang is voor de wetenschap maar zeker ook voor het onderwijs gerelateerde beleid en de maatschappij.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is zeer trots op Kristof Veekmans en feliciteert hem van harte met het behaalde resultaat.