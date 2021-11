GOBERNADOR INTERINO NOBO PA ARUBA ENTRANTE 1 DI DECEMBER 2021

Despues di a eherce e funcion di Gobernador interino di Aruba pa un periodo di cinco aña, Su Excelencia Yvonne Laclé-Dirksz ta retira entrante 1 di december 2021. Desde e fecha menciona, señor Agustin Vrolijk ta tuma e funcion over.

Señora Yvonne Laclé-Dirksz

Den un carta dirigi na Su Mahestad Rey Willem-Alexander anteriormente e aña aki, Su Excelencia Yvonne Laclé-Dirksz a pidi Su Mahestad pa otorga su retiro. Señora Laclé-Dirksz a indica cu el a cumpli cu e encargo honorabel di Gobernador interino cu gran dedicacion durante e ultimo cinco añanan. E decision personal pa renuncia prome cu fin di e termino di e funcion ta crea espacio pa dedica mas tempo y atencion den ambiente familiar.

Postulacion y nombramento

E Conseho di Minister di Aruba a postula señor Agustin Vrolijk como Gobernador interino nobo di Aruba. Durante di e Rijksministerraad di awe, a aproba esaki. Su Mahestad Rey Willem-Alexander lo nombra señor Vrolijk pa medio di un Decreto Real (koninklijk besluit). Riba diamars 30 di november e Gobernador interino nobo ta huramenta den presencia di Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt. Rey Willem-Alexander a apunta Gobernador Boekhoudt pa esaki.

Aceptacion di encargo

Manera stipula den articulo 14 paragraf 2 di e Reglamento di Gobernador di Aruba, e Gobernador interino ta acepta su encargo door di entrega un copia di e Decreto Real encuanto su nombramento y un proces-verbaal di su huramentacion na Parlamento, durante di un reunion solem di Parlamento di Aruba. E reunion solem aki ta tuma luga riba diaranson 1 di December 2021.

Señor Agustin Vrolijk

Despues di a cuminsa su carera den sector educativo, despues di a sigui estudionan di ley aki na Aruba y despues specialisa den derecho aero y especial na Canada, señor Vrolijk a haya años di experencia laboral como abogado den sector di aviacion. Di 1987 te cu 1995 el a eherce e funcion di Hefe di Asuntonan Huridico, Economico y Internacional na Directie Luchtvaart Aruba (DLA), despues di cua entre 1995 te cu 1999 e tabata Director interino na e instancia aki. Durante di algun luna e tabata secretario di e Comision Seguridad y Combatimento di Terorismo. Di 2002 te cu 2012 señor Vrolijk a eherce e funcion di Director na Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB). Despues, pa un temporada cortico el a eherce un puesto di maneho na Aruba Airlines, cu dedicacion especificamente pa e aerolinea por bira operacional





NIEUWE WAARNEMEND GOUVERNEUR ARUBA INGAANDE 1 DECEMBER 2021



Na gedurende een periode van vijf jaren de functie van waarnemend Gouverneur van Aruba te hebben bekleed, treedt Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz met ingang van 1 december 2021 af. Het ambt wordt ingaande deze datum overgenomen door de heer Agustin Vrolijk.

Mevrouw Yvonne Laclé-Dirksz

In een brief gericht aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, heeft Hare Excellentie Yvonne Laclé- Dirksz eerder dit jaar de Koning verzocht om aan haar ontslag te verlenen. Mevrouw Laclé-Dirksz heeft aangegeven de afgelopen vijf jaren de eervolle functie van waarnemend Gouverneur met veel toewijding te hebben vervuld. De persoonlijke beslissing om vóór het einde van de ambtstermijn af te treden schept ruimte voor meer tijd en aandacht in de familiesfeer.

Voordracht en benoeming.

De Raad van Ministers van Aruba heeft de heer Agustin Vrolijk voorgedragen als nieuwe waarnemend Gouverneur van Aruba. Tijdens de Rijksministerraad van vandaag is ingestemd met deze voordracht. De heer Agustin Vrolijk zal bij koninklijk besluit door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander worden benoemd. Op dinsdag 30 november wordt de nieuwe waarnemend Gouverneur beëdigd ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt. Koning Willem- Alexander heeft Gouverneur Boekhoudt hiertoe aangewezen.

Aanvaarding ambt

Zoals bepaald in artikel 14, lid 2 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba, aanvaardt de waarnemend Gouverneur zijn ambt door tijdens een plechtige vergadering van de Staten van Aruba, een afschrift van het koninklijk besluit houdende zijn benoeming en het proces-verbaal van zijn eedaflegging, te overleggen aan de Staten. Deze plechtige Statenvergadering vindt plaats op woensdag 1 december 2021.

De heer Agustin Vrolijk

Na zijn carrière te zijn gestart in het onderwijs, heeft de heer Vrolijk na het volgen van rechtenopleidingen hier op Aruba en daarna specialisatie in lucht- en ruimterecht in Canada, jarenlang werkervaring opgedaan als luchtvaartjurist. Van 1987 tot en met 1995 bekleedde hij de functie van Hoofd Juridische, Economische en Internationale zaken bij de Directie Luchtvaart Aruba (DLA), waarna hij van 1995 tot en met 1999 waarnemend Directeur is geweest bij deze dienst. Gedurende een paar maanden is de heer Vrolijk secretaris geweest van de Commissie Veiligheid en Terrorismebestrijding. In de periode van 2002 tot en met 2012 heeft de heer Vrolijk de functie vervuld van Directeur bij Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB). Daarna heeft hij kort een managementfunctie bekleed bij Aruba Airlines, waar hij zich specifiek heeft toegelegd op het operationeel krijgen van de vliegmaatschappij.