Mientras cu Gobierno a actua rapido pa haya sosten di likides HULANDA A PONE RECORTE DI 12,6% COMO CONDICION

Gobierno y sindicato ta para na mesun banda y kier pa e recorte wordo kita

Den e ultimo dianan aki, un topico cu ta den discusion e dianan aki bou di sindicatonan, ta e recorte di salario di 12,6%.Prome Minister Evelyn Wever-Croes, reaccionando riba esaki, ta remarca cu talves ta bon pa recorda con tur cos a cuminsa.

Mesora cu Covid a bati na nos porta na maart aña pasa y Aruba a pidi Hulanda pa sosten di likides, Hulanda a pone condicion cu mester recorta salarionan di empleadonan. Aruba a propone dia 30 di april 2020 un recorte di 12,6% te cu 31 di december 2020, pero unilateralmente Hulanda a cambia esaki dia 18 mei 2021, den ‘tot nader order’.

No solamente esey, sino Hulanda a pone esaki como condicion na sosten di likides, estilo ‘take it or leave it’, pues si Aruba no acepta, no tin sosten di likides.

Na fin di 2020 Hulanda a recorda Aruba cu e recorte mester sigui den 2021 ‘tot nader order’. Secretario di Estado Knops a bolbe ripiti cu tanten cu Aruba ta depende di sosten di likides di Hulanda, e recorte mester keda na vigor.

Pa 2022, segun tur calculacion, Aruba ta bay tin mester ainda di sosten di likides, pa 6 luna, total pa como 300 miyon florin. Luna pasa, 22 di october, Aruba a pidi Hulanda, ya cu pa 2022 lo mester di sosten di likides solamente pa 6 luna, pa mitar di aña, pa baha e recorte di salario di empleadonan tambe na mita. Pues pa den 2022 no corta 12.6%, pero solamente 6.3%.

Siman pasa, dia 16 nov Hulanda a informa Aruba cu a pidi conseho di CAFT cu lo keda cla prome cu 30 di november2021. Gobierno ta den espera di contesta. “Pues, e no ta den man di Gobierno di Aruba, e ta den man di Gobierno Hulandes awor”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a enfatisa: “Gobierno di Aruba ta para na e banda di sindicatonan, nos kier mescos cu sindicatonan. Mi deseo mas grandi ta di elimina e recorte pa tur hende haya nan salario completo.

Pero den esaki Hulanda tabata duidelijk: tanten nan tin cu duna nos placa tur luna, nan ta pidi pa empleadonan di sector publico y semi publico sigui entrega parti di nan salario.

Nos a reuni cu sindicatonan dos biaha e luna aki caba y ambos reunion a bay bon. Den e ultimo reunion mi a pidi pa no pone na riesgo e recuperacion di nos pais. Pasobra sino, nos ta mas leu for di cas.

Den medionan di comunicacion mi por a destila cu sindicatonan ta pidi pa por negocia cu Hulanda. Ami ta sostene e iniciativa aki, pero mi ta realistico, no tin espacio pa negocia.

Ta mescos cu ora bo cera un hipotheek cu un banco y bo hayabo obliga pa bay di acuerdo cu e condicionnan, despues bo no ta bay bek y re-negocia condicionnan. Nos a purba y ‘as we speak’ ta purbando, peor ainda no tin reaccion positivo di Hulanda.

Pero atrobe, si ta esey sindicatonan kier, ami ta sostene, pasobra atrobe mi ta bisa, nos ta para na e mesun banda cu sindicatonan. Nan mester djis pidi esey.

Mi kier ripiti cu mi ta compronde e posicion di sindicatonan, mi ta respeta e trabou di sindicato, y mi tin hopi aprecio pa e trahadonan, mienbronan di sindicato. Nos ta para na banda di sindicatonan. Nos kier mesun cos cu sindicatonan kier, y mi deseo mas ferviente ta pa por elimina e recorte di salario, pa cada trahado bay cas cu nan salaio completo. Pa nos logra esaki, Aruba mester sigui e rumbo di recuperacion, y den esaki Aruba tin mester di nos tur. Di Gobierno, di sindicatonan, di Parlamento, di empleadonan y di sector comercial. Nos lo sigui na mesa di dialogo cu sindicatonan y tur gremio pa logra e recuperacion di nos pais”.