Sesionnan cu Stakeholders pa Reporte di Metanan Mundial Pa un Desaroyo Sostenibel

ORANJESTAD – Gobierno di Aruba a compromete su mes paimplementa Agenda 2030 y e Metanan Mundial Pa Desaroyo Sostenibel(Sustainible Development Goals – SDGs) di Nacionnan Uni (UN) na Aruba.

E Agenda 2030 y e SDGs ta forma un marco global di accion pa yegana mas prosperidad pa nos planeta y pa henter humanidad. Nos mundo ta cambiando rapidamente door di cambio di clima, pandemia y hopiotro aspecto cu ta influencia mundo manera nos a bin ta conoce. Palogra tin un mihor futuro, ta importante pa henter comunidad uni forsay tuma accion pa crea esaki. E SDG ta fungi como un compas y guiaden esaki.

Na 2022 Aruba como parti di Reino lo raporta na e Voluntary NationalReview (VNR) di UN tocante e progreso di e implementacion di e SDGs na Aruba. E Comision Nacional di SDGs ta encarga cu e raportahe .

Hopi organisacion, impresa y individuo caba ta tumando accion cu taaporta pa yega na e metanan aki. P’esey den e proceso di VNR tambe nos ta colaborando cu diferente stakeholders pa acumula bon practicanan y otro información relevante tocante e practicanansostenibel y contribución na e implementación di SDGs na Aruba. Alavez e proceso di VNR ta brinda e oportunidad pa por intercambia di idea y sina di otro con pa incorpora practicanan sostenibel den comercio, organisacionan y na nivel personal.

Cu e meta aki, Prome Minister a invita sector priva, NGOs y demasinstancia pa participa na un sesion virtual consultativo cu lo tuma lugar dianan 30 di November y 1 di December 2021 di 9’or di mainta pa12’or di merdia. Ta pidi tambe pa yena un cuestionario tocante stapnansostenibel, awo of den futuro, bon practicanan of storianan exitoso y/of obstaculonan den implementacion di SDGs.

Prome Minister di Aruba ta spera di por conta cu presencia di invitadonan na e sesion aki.