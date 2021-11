Mientras cu na momento di crisis el a bandona timon di su mesun gobierno y a bay sinta bao di un palo y a bay riba welga di hamber

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta reacciona riba distractionnan peligroso di parti di AVP cu ta purba stroba Aruba su progreso y recuperacion. Mike Eman awe para na banda kier instiga, mientras cu na momento di crisis el a bandona timon di su mesun gobierno y a bay sinta bou di un palo y a bay riba welga di hamber. Awo señor Eman, den media ta instigando y kier trece duda den maneho di nos Gobierno na e momentonan crucial aki di recuperasion di Aruba su economia cu ta unico oportunidad cu nos tin pa bolbe na normalidad.

Pa cuminsa, Prome Minister a splica, CAFT a wordo causa pa e mal maneho di Mike Eman y su gobierno di AVP. Na inicio di e prome gobierno di señor Eman, el a cuminsa na bisa cu ta bay elimina BBO, pero kite pa pone kico na su luga? El a lage na mita. Despues su mesun colega e tempo ey Minter di Finansas señor Mike de Meza a coregi’e y a bis’e cu no por. E manipulacion iresponsabel aki a causa un caida di entrada pa pais Aruba. Y nan tabata sa con devastador esaki tabata pa Ariba, pero nan no a worry.

Despues a dicidi pa manda nos expertonan fiscal financiero cas y a institui un ‘management team’ cu a bira cara otro banda y laga fiesta wordo haci cu placa di pagado di impuesto.

Malgastando placa di comunidad na tur sorto di conferencia y biahamento, cu permiso di e Minsitrer di finansas e tempo eyseñor de Meza.

Despues AVP a pone Juan David Irausquin cu a hereda tur loke Mike Eman y su Gobierno a crea na gasto, debe y problema. El a cuminsa kita hende for di trabao, na un di e departamentonan mas critico di Aruba, a manda casi tur trahado social cas. A subi edad di pensioen etc, etc. Despues AVP a manda Juan David na careda Hulanda y Hulanda no kier a sinta cu n’e.

“Puntra bo mes dicon Hulanda no kier a sinta cu Juan David. Puntra bo mes dicon. Esaki ta contestanan cu Mike Eman mester duna pueblo. Pasobra su maneho a atacha credibilidad di henter nos pais cu Hulanda. Ora cu bo mes no tabata por mas cu locual bo a causa, bo a bay sinta bao di un palo pariba di Fort Zoutman y a bay riba un wega di hamber, esey tabata bo contesta pa Hulanda, despues di bo añanan di gobernacion”.

Asina Aruba a haya Caft. Y Awe Aruba tin CAFT riba nos lomba, causa pa Mike Eman su gobernacion. Ora ya no por a sigui fia mas y e debe di Aruba a redobla, bao presion di Hulanda el a pone un experto financiero, Sr. Angel Bermudes, pero el a mara su manan pa e no por tuma decision y e mes a sigui biaha rond mundo saca potret. Un Minister di Finansas experto sinta como decoracion pa Hulanda mira, pero Hulanda kier a mira accion despues di a crea tanto debe pa nos pais.

Ayera y awe por a mira Mike Eman den medionan ta saca comunicado y insitiga nos comunidad y kier trece duda den maneho di Gobierno actual.

“Nos si no a pone un Ministrer di Finansas pa decoracion. Nos a pone un señora fuerte cu a goberna segun berdad, no segun fantasia of miedo. Nos a para e fiesta y a bay over na baha gasto. Nos si a reduci cantidad di personal di ministeriornan. Nos a introduci reformanan fiscal cu a reparti e peso financiero den mas sector y a hasta compensa e trahadonan cu reduccion di inkomsten y loon belasting.

Nos si a gana respet di Hulanda, no cu show pero cu maneho di calidad y concreto. Nos si a logra un presupuesto cu surplus y logra elogio di Raymond Knobs y Gobierno Hulandes sin a kita hende na cantidad di Gobierno.

Awe despues di e Crisis di Pandemia y Economico di mas grandi cu a dal henter mundo den e ultimo 50 añanan, bo kier para na banda y instiga y tira gasoline? Foei Mike, Foei.

Gabinete Wever Croes si ta compronde, nos si ta scucha di expertonan di nos y di otro instancianan internacional. Bo no por fia bo progreso, bo mester sanea prome bo situacion, pa asina crea confiansa, despues stabilidad pa despues genera progreso cu bo maneho.

Bo no por fia progreso, e ora lo bo ta bibando riba vloer di papel riba un pos sin fondo.

Bo no por haci esey cu un pais. P’esey negoshinan cu Mike Eman a maneha a kibra.

Y ta p’esey Hulanda a perde confiansa den Mike y no kier a topa cu su ministernan.

Awe nos ta saliendo for di e pandemia y e crisis di mas grandi cu a yega di golpea nos pais. Mike Eman mester tin un poco pasenshi, laga e Gobierno cu a gana e confiansa bek di pueblo di Aruba y di Hulanda caba e trabao. No hinca palo den e spaak di wiel awor.

Nos no ta cla ainda, pero cada dia cu nos sigui sostene e maneho actual cu ya ta dunando fruto, nos ta mas cerca. Uni Gobierno y Pueblo cu solidaridad, nos lo logra”, Prome Minister di nos Pais Aruba, señora Evelyn Wever-Croes a termina bisando.