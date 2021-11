SNOR A PONE CABES DI CHELO LOCO NA WATERPAS!

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo, e conocido ‘Snor’ Perez, lider di e famoso ekipo ‘TEAM SNOR’, a dicidi cu careda di bina ta caba ey! No more mister nice guy! Den un tremendo encuentro di domino n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na mundo, TEAM SNOR a enfrenta, a lucha, y a vence un berdadero asalto di sicarionan den domino den forma di e ‘beruchte’ ekipo TEAM CHELO LOCO.

Lider himself, ‘Chelo Loco’, a bati ‘groot alarm’ ora halftime a drenta. Su ekipo ta perdiendo cu nada menos cu 11 – 4! Snor a duna Chelo un coleccion nobo di sapato blanco p’e bay hinca den su ‘walk in closet’! Chelo canando rond manera fli sin rabo, ya cu e mes no por kere kico ta pasando. Pero, e ‘red alert’ di Chelo su broadcast a duna fruta lihe. Ora Snor sali for di baño, e por a cay flauw ey mes. Un gang di sicarionan superstar den bond di domino a cana drenta y tuma luga na mesa pa enfrenta Snor. TEAM CHELO ta manera ‘fast & furious’ ganando wega tras di wega, y despues di un bataya super exitante, e wega ta tabla na 18 – 18!!

Aki Snor a dicidi di te hasta drenta cushina saca kokki fo’i cushina como refuerso, pa asina c’un ultimo suspiro demostra cu t’e ta Snor! Nitro ta caba cu TEAM CHELO y den un gran forma TEAM SNOR ta suta 3 wega tras di otro pa bin cu e victoria tan mereci! Un pabien grandi pa TEAM SNOR, y muy special nan lider Snor Perez, pa un biaha mas mustra Chelo cu aki si nan ta pone su cabes loco na waterpas!