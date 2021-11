Posted in





Diaranzon mainta a drenta informe di cu tin un auto desconosi sin number para dilanti un cas na Madiki Kavel, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu aki ta trata di un Pontiac Sunfire color shinishi sin plachi number. Si acaso mayan e tey ainda polis lo hala esaki for di eynan. Si acaso abo por ta e doño of bo conose e doño bis’e cu mayan polis lo hal’e for di eynan y e lo haya su mes cu gastonan di towing y otro gastonan.