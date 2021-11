Minister di Finansa ta informa: Gobierno ta emiti bono pa cubri debe local conforme e palabracion cu Hulanda

Posted in

Ta trata di ‘rollovers’ y no debe nobo

ORANJESTAD – Dia 17 di november Banco Central a saca un anuncio den cual ta yama interesado pa cumpra bono di Gobierno pa e suma total di 84 miyon florin. Ta trata aki di ‘rollovers’ cual ta debenan haci den pasado cu awor ta madura. Ta trata di debenan haci, entre otro, na aña 2009 y aña 2011.

Conforme e palabracion cu Hulanda, e aña aki Hulanda ta paga e debenan externo di Aruba y Gobierno di Aruba mes mester percura pa e debenan local. Asina aki pa aña 2021, Aruba a haya un prestamo di Hulanda di 177 miyon florin pa paga nos debe externo cu a madura e aña aki.

Ta bon pa menciona cu e ‘rollovers’ no ta haci e debe di nos Pais mas grandi. Ta cambia debenan bieu pa un debe nobo cu condicionnan nobo. Ademas e emision di bono aki no ta pa cubri e deficit di nos Pais of pa cubri e falta di sosten di likides di Hulanda, e ta netamente pa cambia debenan local bieu pa un debe local nobo.

Conforme ley, Banco Central di Aruba ta encarga cu emision di bono y ta publica e condicionnan aplicabel.