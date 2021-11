Prome Minister a participa na e marcha riba Dia Internacional di Derechonan di Mucha: MARCHA PA NOS DERECHO’

Posted in



















ORANJESTAD– Diasabra 20 di november, Dia Internacional di Derecho di Mucha, Prome Minister señora Evelyn Wever-Croes hunto cu coleganan Minister di Enseñansa y Deporte señor Endy Croes y Minister di Husticia y Asuntonan Social señor Rocco Tjon, a participa na e marcha, ‘Marcha pa nos Derecho’ organisa pa Ministerio di Husticia y Asuntonan Social y sosteni pa Ministerionan di Enseñansa y Asuntonan General. Na e marcha, Prome Minsiter a gradici tur esnan cu a yuda den e bunita evento aki pa trece conscientisacion na e importancia di e derechonan fundamental di tur mucha y hoben riba nos pais y mundo henter. A enfatisa cu ta importante pa para keto na e derechonan di tur mucha, e derechonan special di muchanan.

“Muchanan tin derecho di haya cuido, amor, di wordo respeta, di no wordo abusa ni agredi, di enseñansa y mucho mas. Nos ta siñando e muchanan pa para pa nan derecho pasobra den e comunidad di awendia, nos muchanan mester conoce kico ta nan derecho y exigi pa wordo respeta di chikito caba. Nos como adulto mester percura pa duna nan amor, cariño, sostene nan y empodera nan pa nan bira muchanan, hobennan y despues adultonan exitoso.

Awe nos ta para keto na derechonan fundamental y e prome ta cu un mucha ta un persona bou 18 aña. E di dos ta cu tur derecho ta aplicabel riba tur mucha igual. Si bo a nace na Aruba of no, si bo ta mucha homber of mucha muhe, e derechonan ta igual. Tur mucha tin derecho di haya amor y proteccion.

Mi mensahe di e dia di awe pa e muchanan ta: Gosa di bo dia como mucha. Stima y respeta bo mayornan. Keda percura pa mayornan y adultonan keda respeta e derechonan. Pero mi mensahe mas pa nos adultonan ta: Nos muchanan ta wak na nos pa stima y protehe nan. Ban asumi e rol y cu tur responsabilidad. Ban stima y cuida nan di tur cos malo cu por pasa nan. Ora mayornan no tin e tempo of bou otro circumstancia no por tey den bida di e muchanan, e omonan, tanchinan, welo y welanan, nos tur como comunidad mester lanta y para pa e derecho di nos muchanan. Nan merece!”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.